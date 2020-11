A dois dias do FC Porto visitar o Vélodrome para o segundo embate com o Marselha de André Villas-Boas, na Liga dos Campeões, Lucho González, em declarações ao jornal La Provence, recorda quando fez o mesmo percurso, quando deixou o Dragão para assinar pelo clube francês em 2009.

O médio argentino começa por recordar que o treinador Didier Deschamps, atual selecionador de França, foi determinante na sua transferência. «Antes de começar a época, ele chamou-me para me dizer que me queria. Foi nessa altura que tomei a decisão», começa por contar Lucho, atualmente com 39 anos.

A verdade é que os primeiros tempos em França não correram bem em Marselha, mas Lucho garante que nunca se arrependeu de ter deixado o FC Porto, onde acabaria por regressar em 2011. «A minha passagem de Portugal para França foi mais complicada do que a minha chegada ao Porto, é verdade, porque eu não falava francês e não compreendia nada. Depois houve aquele momento que, foi sem dúvida, o meu pior momento no período em Marselha: a minha lesão na clavícula uma ou duas semanas antes de começar a época. Quando voltei a jogar, estava longe de estar ao melhor nível», recorda.

Apesar de tudo, El comandante guarda boa recordações do Marselha e de Deschamps. «Boas recordações? O meu primeiro golo em Montpellier, a vitória na Taça da Liga (2010), o nosso primeiro título antes de termos sido campeões. Jamais vou esquecer. Prefiro guardar na memória o melhor, as amizades. Tive a grande sorte de ter sido dirigido por um treinador como Didier Deshamps que depois foi campeão do Mindo», lembrou ainda o argentino.