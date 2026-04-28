Luis Enrique, treinador do Paris Saint Germain, ficou totalmente rendido à qualidade que a sua equipa e o Bayern Munique colocaram sobre o relvado do Parque dos Príncipes, no jogo da primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões. A equipa francesa venceu por 5-4 e o treinador espanhol não tem dúvidas em colocar este jogo no topo dos melhores enquanto treinador.

«Nunca tinha visto um jogo com esta intensidade, não é o momento de assinalar falhas, basta felicitar a todos. Merecíamos ganhar, merecíamos empatar e merecíamos perder hoje. Foi um jogo fantástico, foi, sem dúvida, o melhor jogo em que estive como treinador. Fizemos uma demonstração porque é que somos os campeões da Champions e eles também mostraram porque é que consentiram apenas duas derrotas esta temporada. É para ficarmos todos contentes.»

Como vai ser a segunda mão?

«O segundo jogo também vai ser uma festa do futebol».

Voltando ao Parque dos Príncipes, o PSG chegou a estar a vencer por 5-2

«Eles começaram melhor. O Díaz e o Olise, madre mía! Depois, mesmo sem jogarmos muito futebol, viramos o jogo. Não é precisa estar eufórico para se jogar futebol. Melhorámos no segundo tempo e fizemos o 5 a 2, mas preciso rever esta segunda parte para perceber o que aconteceu, mas quando deixas o Kimmich receber uma bola sozinho...».

O PSG acabou o jogo em dificuldades. Algum problema com Nuno Mendes ou Hakimi?

«A maior parte dos problemas foram cãibras. Vamos ver. Espero que o caso do Achraf [Hakimi] seja apenas uma cãibra forte».