O Nápoles anunciou esta terça-feira que vai começar a reembolsar os adeptos que já tinham bilhete comprado para a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do Barcelona em Camp Nou.

A partida estava agendada para 18 de março, mas acabou por ser adiada devido à pandemia de Covid-19. O reembolso dos ingressos será feito ao longo do próximo mês.

A UEFA ainda não definiu a data para o reatamento das competições europeias, não havendo também ainda decisão sobre se os jogos serão realizados à porta fechada.

Outro fator importante prende-se com as limitações à livre circulação de pessoas na União Europeia, facto que poderia inviabilizar a viagem de adeptos do Nápoles para Espanha mesmo que o jogo decorresse com público nas bancadas.