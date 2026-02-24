O Newcastle voltou a bater o Qarabag, desta vez em casa, por 3-2, e garantiu uma das vagas nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Uma eliminatória que já tinha ficado resolvida no Azerbaijão, onde os magpies tinham vencido por 6-1, mas atrevida equipa que venceu o Benfica na Luz (3-2), ainda na fase de grupos, ainda marcou dois golos em St. James Park.

A equipa inglesa, apesar da enorme vantagem conseguida na primeira mão, encarou o jogo com seriedade e entrou com tudo no jogo, marcando mais dois golos nos primeiros seis minutos do jogo. Tonali abriu o marcador aos 4, enquanto Joelinton fez o segundo, dois minutos depois, aumentando o resultado agregado para uns inalcançáveis 8-1.

Ainda assim, o campeão do Azerbaijão não baixou os braços e reduziu a diferença, logo a abrir a segunda parte, com um golo de Camilo Duran, aos 51 minutos. O Newcastle, mais uma vez pragmático, respondeu no minuto seguinte, com Botman a marcar após assistência de Trippier.

O Qarabag ainda marcou mais um golo, aos 57, com Jafarguliyev a marcar numa recarga a uma grande penalidade que tinha sido desperdiçada por Jankovic, mas já não teve forças para muito mais.

Com sete golos na primeira mão e mais cinco na segunda, o Newcastle acaba por carimbar a qualificação para os oitavos de final, sem grandes sobressaltos, com um resultado agregado de 9-3. Sem espinhas.

Todos os golos: