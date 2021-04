Neymar recusou comentar um eventual regresso ao Barcelona, referindo apenas que está «feliz» no Paris Saint-Germain e com a qualificação para as meias-finais da Liga dos Campeões.

Os jornais espanhóis voltaram a colocar a possibilidade do regresso do internacional brasileiro a Camp Nou, mas o avançado, depois de uma boa exibição frente ao Bayern, falou apenas no PSG. «Ficar em Paris? O PSG é uma grande equipa. Agora estamos nas meias-finais e sonhamos ainda mais alto», atirou.

Quanto ao jogo do Parque dos Príncipes, o avançado considera que os objetivos da equipa foram alcançados, apesar da derrota diante do Bayern (0-1). «Estou muito feliz. Defrontámos o Bayern como uma grande equipa. Eliminámos o campeão da Europa, uma grande equipa. Os objetivos foram respeitados», comentou ainda.