Nuno Mendes voltou a marcar um golo na Liga dos Campeões, esta quarta-feira, na reviravolta do Paris Saint-Germain diante dos ingleses do Aston Villa (3-1), no Parque dos Príncipes, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Foi o terceiro golo do antigo lateral do Sporting na presente edição da Liga dos Campeões, batendo o próprio registo na liga francesa, onde conta com dois golos marcados, além de duas assistências.

«Se aparecerem oportunidades para fazer golo, claro que quero fazer. Não estou muito focado nisso, mas têm aparecido e já tenho concretizado alguns golos na Champions League. Contente por isso», destacou o internacional português, no final do jogo, em declarações à Sport TV.