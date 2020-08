A noite desta quinta-feira foi histórica para Bayern Munique e Barcelona. Pela positiva para a equipa alemã e pela negativa para o conjunto espanhol, que averbou uma das derrotas mais volumosas da sua história.

Esta foi a derrota europeia mais pesada dos catalães e a primeira vez em que uma equipa marcou (Bayern) ou sofreu (Barcelona) oito golos num só jogo de uma fase a eliminar da Liga dos Campeões.

Desde que a prova passou a ter a atual designação (1992), só quatro equipas haviam chegado aos oito golos numa partida: Mónaco (vs Deportivo da Corunha, 8-3 em 2007), Liverpool (vs Besiktas, 8-0 em 2015), Real Madrid (vs Malmo, 8-0 em 2016) e Borussia Dortmund, diante do Legia também em 2016 (8-4).

Refira-se ainda que desde 1946 que o Barcelona não sofria oito golos num jogo: nesse ano, caiu com estrondo nos oitavos de final da Taça do Rei, vergado pelo Sevilha a uma derrota por 8-0. Só por seis vezes os blaugrana sofreram pelo menos oito golos nos 4.440 jogos oficiais realizados. A derrota mais pesada aconteceu em 1931 (12-1 diante do Athletic Bilbao para a Liga espanhola.

Esta foi também a derrota mais pesada da carreira de Lionel Messi, superando os 6-1 com a camisola da Argentina num jogo com a Bolívia em 2009.