A UEFA está a poucos dias de anunciar o novo calendário para a fase final da Liga dos Campeões que, salvo algum contratempo, deverá ser retomada em agosto. Um problema para a Espanha que, esta terça-feira, decretou uma quarentena obrigatória de catorze dias para quem entrar no país.

O decreto publicado pelo Ministério da Saúde espanhol prevê exceções apenas aos trabalhadores transfronteiriços, aos condutores de camiões e profissionais de saúde, caso não tenham tido contato com pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus.

Falta agora saber se vai ser criada uma exceção especial para os adversários das equipas espanholas [Real Madrid, Barcelona e At. Madrid] que tenham de ir jogar a Espanha. Uma exceção que poderá ter de ser alargada a todas as pessoas relacionadas com a organização dos jogos, desde o pessoal da UEFA, a equipas de árbitros, bem como aos operadores de televisão.

Irene Lozano, do Conselho Superior dos Desportos, considera que é «prematuro» estar a antecipar cenários. «A UEFA ainda não decretou o regresso das competições europeias de forma oficial», alertou. A responsável admite ainda que a obrigação de quarentena também pode vir a ser retirada, caso a pandemia se desvaneça nos próximos meses.

«É difícil explicar que a crise da covid-19 é muito dinâmica, mas é nosso dever prevenir. Neste momento estamos entre a fase zero e um de um processo de desconfinamento que nos devolverá, se a situação sanitária assim permitir, a uma nova normalidade. Nesse sentido, as ordens ministeriais podem desaparecer rapidamente», acrescentou.

Luis Rubiales, presidente da federação espanhola e vice-presidente da UEFA, também considerou a questão prematura. «É cedo para tirarmos conclusões, mas essas questões cabem ao Governo e à Direção Geral de Saúde regular», referiu.

Em resumo, as autoridades, tanto as espanholas como da parte da UEFA, estão a confiar que em agosto a situação relacionada com a pandemia já não será tão premente e haverá um quadro com menos restrições para a retoma do futebol.