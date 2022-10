A polícia municipal de Marselha anunciou que os adeptos do Tottenham estão interditos de circular esta terça-feira no centro da cidade, bem como nos arredores do Estádio Vélodrome, nas horas que antecedem o determinante embate entre os dois emblemas, adversários do Sporting, na corrida aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Uma interdição dirigida «a todas as pessoas que sejam adeptos do Tottenham ou que se comportem como tal». Assim, os cerca de dois mil adeptos dos Spurs que são esperados em Marselha vão ficar impedidos de frequentar os pontos nevrálgicos da cidade, num perímetro alargado que engloba o Porto Velho, a Notre-Dame de la Garde ou mesmo a marginal, entre a meia-noite desta segunda-feira e as duas da manhã de quarta-feira.

A polícia de Marselha teme que a presença de adeptos ingleses nos setores definidos possa «provocar rivalidades com os adeptos do Marselha», tendo estes últimos o hábito de, no dia dos jogos, de «atravessar o centro da cidade para detetar os adeptos da equipa adversária para enfrentá-los», revela o decreto da polícia municipal.

Além do centro da cidade, os adeptos ingleses, que vão ser transportados por autocarro, sob escolta policial, também não vão poder circular nos arredores do estádio entre as dez da manhã e a meia-noite de terça-feira.

Segundo explica o comunicado, estas medidas visam «prevenir riscos de confrontos», recordando ainda que «a ameaça terrorista mantém-se a um nível elevado em França».