Este sábado joga-se a final da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain de Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos a procurar voltar a erguer o troféu, numa final em que o Arsenal busca o seu primeiro título europeu. Uma final entre gigantes marcada para o Arena Puskas, em Budapates, com início marcado para as 17h00 e que poderá acompanhar AO VIVO no Maisfutebol.

Há um ano, o PSG de Luis Enrique estava a festejar a conquista do seu primeiro troféu. Com uma vitória inequívoca sobre o Inter Milão por 5-0 e, tal como em 2025, o trio Nuno Mendes, João Neves e Vitinha deve ser opção de início para o treinador espanhol, enquanto Gonçalo Ramos deverá começar mais uma vez no banco.

Do lado do Arsenal, treinado pelo também espanhol Mikel Arteta e que este ano conduziu os «gunners» à conquista do título inglês, 22 anos depois, existe a vontade de continuar a fazer história e entrar na elite da Champions, com o ex-sportinguista Viktor Gy]okeres como principal ariete numa competição em que os ingleses ainda não conheceram a derrota.

A equipa londrina, apesar de importante palmarés (14 títulos de campeão inglês) e imponência histórica, nunca venceu uma Liga dos Campeões e apenas uma vez esteve numa final, há 20 anos, na qual perdeu com o Barcelona (1-2).

Para o Arsenal existe ainda a motivação de levar nesta final a que o futebol inglês consiga o pleno da época em competições europeia e um inédito «triplete», depois das vitórias do Aston Villa na Liga Europa e do Crystal Palace na Liga Conferência.

Nas meias-finais da Champions, o PSG eliminou o Bayern Munique (5-4 e 1-1), enquanto o Arsenal deixou pelo caminho o Atlético de Madrid (1-1 e 1-0).

A final deste sábado terá arbitragem do alemão Daniel Siebert, assistido pelos compatriotas Jan Seidel e Rafael Foltyn, enquanto Bastian Dankert será o videoárbitro (VAR), coadjuvado por Robert Schröder.

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