O Paris Saint-Germain confirmou esta segunda-feira a já aguardada «baixa» de Sergio Ramos para a receção ao Real Madrid. O internacional espanhol continua a recuperar de uma lesão nos gémeos e, segundo indica o clube, vai ser reavaliado na próxima semana, falhando o reencontro com a sua antiga equipa no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O experiente central espanhol voltou a falhar o treino desta segunda-feira e, segundo o boletim clinico divulgado pelo clube, vai continuar a fazer «trabalho específico» para recuperar da lesão que sofreu no final de janeiro e será apenas reavaliado na próxima semana.

Sergio Ramos fez o último jogo pela equipa parisiense a 23 de janeiro, na goleada ao Reims (4-0), mas no total, desde que chegou ao clube, soma apenas cinco jogos e um total de 283 minutos com a camisola do PSG.