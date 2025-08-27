O Qarabag garantiu esta quarta-feira a presença na fase liga da Champions, apesar da derrota, em casa, diante dos húngaros do Ferencváros por 2-3. O campeão do Azerbaijão fez valer o triunfo da primeira mão (3-1), mas teve de sofrer até ao último suspiro antes de festejar a conquista dos «milhões».

A eliminatória já estava bem encaminhada depois do surpreendente triunfo do Qarabag em Budapeste, mas a equipa comandada por Robbie Keane foi a Baku determinada a discutir a qualificação e a verdade é que marcou o primeiro golo, aos 12 minutos, por Joseph.

Um golo que deixava os húngaros a um golo de empatar a eliminatória, mas a equipa da casa acabou por virar o resultado ainda na primeira parte, com golos de Leandro Andrade (25m), cabo-verdiano nascido em Tavira, e Zoubir (45m). O jogo tinha começado com os adeptos da casa em festa e chegava ao intervalo novamente em festa, com o Qarabab novamente com uma vantagem confortável no resultado agregado (5-2).

Mas o Ferencváros nunca baixou os braços e voltou à luta na segunda parte, reduzido a diferença, numa grande penalidade, convertida por Varge (55m). Já aos 82 minutos, Alex Toth, na marcação de um livre, surpreendeu toda a gente, com um magnífico pontapé que gelou as bancadas do Azersun Arena.

Os húngaros voltaram a virar o resultado e ficavam a apenas um golo de empatar a eliminatória. Os últimos minutos foram de alta tensão, com o Ferencváros a carregar com tudo, mas o Qarabag fechou-se bem, não permitiu mais golos e acabou a fazer a festa sobre o relvado.

O grande golo de Alex Toth: