O Real Madrid anunciou esta segunda-feira que Franco Mastantuono não participou no último treino de preparação para a deslocação a Anfield para defrontar o Liverpool, em jogo da Liga dos campeões, devido a uma pubalgia.

O médio argentino, de 18 anos, que foi titular na goleada dos «merengues» diante do Valência (4-0), no último sábado, não vai viajar para Inglaterra e vai assim, falhar o encontro da 4.ª rondaa da fase de liga da Champions.

O Liverpool-Real Madrid tem início marcado para as 20 horas desta terça-feira.