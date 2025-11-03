Liga Campeões
Real Madrid: lesão afasta Mastantuono do jogo frente ao Liverpool
Extremo argentino limitado com uma pubalgia
O Real Madrid anunciou esta segunda-feira que Franco Mastantuono não participou no último treino de preparação para a deslocação a Anfield para defrontar o Liverpool, em jogo da Liga dos campeões, devido a uma pubalgia.
O médio argentino, de 18 anos, que foi titular na goleada dos «merengues» diante do Valência (4-0), no último sábado, não vai viajar para Inglaterra e vai assim, falhar o encontro da 4.ª rondaa da fase de liga da Champions.
O Liverpool-Real Madrid tem início marcado para as 20 horas desta terça-feira.
