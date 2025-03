Kylian Mbappé integra a lista de 23 convocados do Real Madrid para o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, diante do Atlético de Madrid, no Estádio Metropolitano (20h00).

O internacional francês estava em dúvida depois de, na terça-feira, ter falhado o último treino dos «merengues», para realizar uma sessão de treino individual, à parte dos companheiros.

No boletim clínico do Real Madrid ficam agora apenas Dani Ceballos e Jesús Vallejo, que continuam os trabalhos de recuperação depois de queixas físicas. Eder Militão e Daniel Carvajal, com lesões de longa duração, também estão de fora.

De notar, que o Real Madrid vai entrar em campo em vantagem, depois de ter batido o At. Madrid, na primeira mão, por 2-1, no Estádio Santiago Bernabéu.