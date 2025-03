Os jogadores do Real Madrid Rudiger, Ceballos, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior estão sob investigação da UEFA, devido a uma possível violação do Regulamento Disciplinar, nos festejos, após eliminarem o Atlético de Madrid da Liga dos Campeões.

Segundo a entidade que regula o futebol europeu, foi «nomeado um inspetor de Ética e Disciplina» para investigar as alegações de «conduta indecente» dos referidos jogadores na partida da segunda mão dos oitavos de final, disputada no Estádio Metropolitano, a 12 de março, e que culminou com a passagem do Real aos «quartos» da prova.

Em causa, estão as celebrações e gestos por parte dos atletas merengues na direção dos adeptos colchoneros, junto de uma das linhas finais do relvado do estádio, após a eliminação dos anfitriões, no desempate por grandes penalidades (2-4).

A imprensa espanhola refere que Rudiger levou uma das mãos ao pescoço, simulando uma degolação, Mbappé tocou nos genitais e Vinícius entrou em confronto verbal com adeptos adversários durante e após o dérbi madrileno, sendo que o Atlético de Madrid terá mesmo apresentado uma queixa formal pelo comportamento dos adversários.

Na primeira mão, o Real Madrid venceu por 2-1, no Estádio Santiago Bernabéu, mas o Atlético empatou a eliminatória no Metropolitano, vencendo o jogo por 1-0, um resultado que se manteve até ao final do tempo regulamentar e do prolongamento, antes de ser decidido da marca dos castigos máximos.