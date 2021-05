Fede Valverde integra a lista de convocados do Real Madrid para o segundo jogo com o Chelsea, relativo à segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões, depois do internacional uruguaio ter realizado um novo teste negativo à covid-19.

Valverde tinha realizado, na passada segunda-feira, um teste com um resultado inconclusivo, mas o departamento médico do Real Madrid realizou um novo teste, às sete da manhã desta terça-feira e o resultado acabou por ditar a disponibilidade do jogador para viajar com a equipa para Londres.

Recordamos que médio uruguaio esteve isolado, desde 18 de abril, depois de ter estado em contato com um caso positivo. Depois de um primeiro teste negativo, o jogador fez um teste positivo a 21 de abril e ficou em quarentena e falhou o primeiro jogo com o Chelsea e outros quatro jogos da liga espanhola, mas agora volta a estar disponível para Zinedine Zidane para o determinante jogo de quarta-feira.

Marcelo também estava em dúvida para este jogo, uma vez que estava destacado para uma mesa de voto, nas eleições da Comunidade de Madrid, mas também está na lista dos 23 eleitos por Zidane, depois de ter sido substituído por uma vogal suplente.

Fora das opções do treinador francês ficam Carvajal, Lucas Vázquez e Varane, todos lesionados.

Recordamos que no primeiro jogo, em Madrid, registou-se um empate 1-1.

Lista de convocados

Guarda-redes: Courtois, Lunin e Altube.

Defesas: Éder Militão, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy e Miguel Gutiérrez.

Médios: Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Fede Valverde, Arribas e Blanco.

Avançados: Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Mariano e Rodrygo.