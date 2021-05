Rúben Dias está a viver um sonho. No ano em que chegou ao Manchester City, impôs-se na equipa, venceu a Taça da Liga, foi campeão, foi eleito melhor jogador da Premier League e prepara-se para jogar a final da Liga dos Campeões no seu país. Em entrevista ao site do clube, o internacional português dá conta da união e vontade de vencer do grupo liderado por Pep Guardiola.

«Desde que comecei a jogar futebol tenho estado sempre concentrado em vencer e a vencer a qualquer custo. Faço o que for preciso, aconteça o que acontecer. Se for preciso gritar com alguém, se for preciso motivar ou unir toda a gente à minha volta, vou fazê-lo», começou por destacar o influente defesa de 24 anos.

O central conta depois que tem estado a evoluir desde que chegou ao City, mas não só a nível técnico/tático. «Tenho vindo a evoluir o meu talento ao longo dos anos, mas para mim é cinquenta/cinquenta, tenho de melhorar o meu jogo tecnicamente, mas também tenho de melhorar o meu jogo ao nível das relações com toda a gente. Afinal de contas, o futebol é um desporto coletivo, não é individual», prosseguiu.

Esse é precisamente um dos segredos do sucesso do City, todos ajudam-se uns aos outros. «Fez sempre parte do meu jogo ajudar com quem que seja que esteja a jogar, seja central, lateral direito ou esquerdo…todos. Trata-se de corrigir em campo o que achas que não está bem», explicou.

Quanto à temporada, Rúben Dias conta que a equipa mal tem tempo para comemorar os títulos, porque tem sempre novos objetivos no horizonte. «Essa mentalidade nesta altura tem aspetos positivos e negativos. Ganhámos o título na Premier League, mas não pude festejar o suficiente porque já estamos a pensar no próximo título. Às vezes é difícil porque estamos muito compenetrados», comentou.

A fechar, Rúben Dias não podia estar mais satisfeito. «Está a ser lindo o que está a acontecer – principalmente pela vitória na Premier League e por estarmos na final da Liga dos Campeões. Mas no próximo ano, vai ser uum novo desafio, uma nova época e, como futebolista, tens de estar sempre com fome, tens sempre de querer mais», acrescentou ainda.