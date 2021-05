A derrota do Manchester City na final da Liga dos Campeões não foi nada fácil de digerir para o Manchester City, mas Ruben Dias procurou animar as «tropas», recordando que a equipa de Pep Guardiola fez uma «época brilhante» com a conquista da Premier League e da Taça da Liga inglesa.

«Só caímos para nos podermos levantar outra vez! Foi uma época brilhante para todos! Aos adeptos…vamos voltar», anunciou o internacional português com uma fotografia icónica, com o central no relvado do Dragão a procurar animar um desconsolado Foden.

We only fall so that we can rise again! Brilliant season from all of us! To all the fans... We will be back. pic.twitter.com/EYWxHrzc6z