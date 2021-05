Antonio Rüdiger, internacional alemão do Chelsea, veio a público lamentar a lesão de Kevin de Bruyne, num lance entre os dois jogadores, na final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão.

Um choque violento que obrigou o internacional belga do Manchester City a abandonar o relvado mais cedo, com fraturas no nariz e na órbitra ocular esquerda.

«Lamento a lesão de De Bruyne. Claro que não houve intenção a minha parte, já falei pessoalmente com o Kevin e desejei-lhe uma rápida recuperação. Espero que nos possamos reencontrar brevemente em campo», escreveu o internacional alemão na conta pessoa do Twitter.

I'm really sorry for @DeBruyneKev's injury. Of course this was not intentional from me - I've already been in touch with Kevin personally and I really wish him a speedy recovery & hope we can see him back on the pitch very soon again ✊🏾⚽ #UCLFinal