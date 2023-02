Sérgio Ramos avançou com um pedido de desculpa endereçado ao fotógrafo Markus Gilliar depois de ter empurrado o repórter de imagem no final do jogo em que o Paris Saint-Germain perdeu diante do Bayern Munique (0-1), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O incidente foi filmado por vários adeptos, a partir das bancadas do Parque dos Príncipes, e acabou por tornar-se viral nas redes sociais (veja o vídeo). Foi o próprio fotógrafo que, através do Instagram, revelou que o internacional espanhol lhe ligou, mais tarde, para pedir desculpa pelo incidente registado num momento em que a equipa francesa se dirigia aos adeptos para agradecer o apoio.

«Ontem o Sergio Ramos contatou-me pessoalmente e pediu desculpa pelo seu comportamento. Desculpas aceites, caso encerrado», escreveu o fotógrafo alemão.