O antigo internacional neerlandês Wesley Sneijder ficou tão aborrecido com o duelo entre o Arsenal e o Atlético de Madrid, na segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões, que pensou em pedir à UEFA para interromper o jogo. Sem papas na língua, o antigo jogador do Ajax, Real Madrid e Inter Milão defende que a final de Budapeste deveria ser entre os outros semifinalistas, PSG e Bayern Munique.

«Queria ligar à UEFA ao fim de 35 minutos para pedir para cancelarem o jogo, para dizerem aos jogadores para abandonarem o relvado e para anunciarem Bayern e PSG na final da Champions. Sinceramente, este jogo foi terrivelmente aborrecido», atirou o antigo jogador.

O Arsenal garantiu a presença na final com um golo solitário de Bukayo Saka a desfazer o empate 1-1 da primeira mão.

«Ver o Arsenal contra o Atlético Madrid não pareceu uma meia-final de Champions. Faltou intensidade, criatividade e uma verdadeira qualidade no último terço do campo. Na final, custa-me muito imaginar que possam apertar com uma equipa com o PSG ou o Bayern. Com base no que vi esta noite, será uma vitória fácil para qualquer um dos dois. A este nível, espera-se drama e futebol de primeira casse, mas estivemos muito longe disse», destacou ainda Sneijder.