Thiago Mota fala num Benfica «com grandes jogadores», mas antevê também uma Juventus determinada a vencer, esta quarta-feira, o jogo da última jornada da Liga dos Campeões, até porque a equipa de Turim ainda tem uma possibilidade de conseguir o apuramento direto para os oitavos de final. O treinador confirmou ainda que Andrea Cambiasso está fora do jogo e não confirmou a titularidade de Dusan Vlahovic.

«Amanhã queremos fazer um grande jogo para vencer. O objetivo final é sempre alcançar o sucesso, para isso há um trabalho diário e estamos a dar o nosso melhor com muito empenho», começou por destacar o líder da vecchia signora que não quer fazer contas à classificação antes do jogo.

A Juventus parte para este jogo no 17.º lugar da classificação geral da Liga dos Campeões, com 12 pontos que lhe garantem praticamente a presença no play-off, mas a equipa de Turim pode ainda, matematicamente, chegar aos oitos primeiros que seguem diretamente para os oitavos de final.

«O Benfica tem uma equipa com grandes jogadores e um treinador com grande experiência em determinados jogos e vão querer exibir o seu potencial, mas nós, a jogar em casa, num ambiente especial, vamos fazer o mesmo, queremos fazer um grande jogo, jogar para ganhar para fecharmos da melhor forma esta primeira fase», destacou.

O antigo internacional italiano recusa, no entanto, qualquer pressão para vencer e prefere falar em responsabilidade. «Vamos precisar de um jogo de qualidade para vencer o Benfica. Pressão? Não, responsabilidade. Estamos num grande clube como a Juventus e a exigência é sempre a vitória», acrescentou.

Uma conferência de imprensa ensombrada com a última derrota da Juventus, na visita ao Estadio Diego Armando Maradona, diante do Nápoles (1-2). «A primeira noite depois da derrota não é fácil de passar, mas faz parte do crescimento. O Nápoles nos últimos anos tem sido um campo difícil para todos: tivemos uma grande oportunidade de vencer depois do primeiro tempo, mas no segundo ficamos rebaixados e quando o fazemos sofremos. Devíamos ter dado continuidade ao primeiro tempo e não repetir os erros do segundo, ou acima de tudo, não devíamos ter baixado tanto no campo. Mas esse capítulo está fechado, agora só pensamos na Champions», comentou.

Com Kolo Muani, que chegou por empréstimo do PSG, indisponível para este jogo, a aposta no ataque deverá recair sobre Dusan Vlahovic, mas Mota não confirma. «O Dusan está bem, faz parte do grupo e vamos ver amanhã se ele ajuda desde o início ou se entra no decorrer do jogo. Até agora jogou muito, mesmo quando não estava no seu melhor nível, devido às necessidades da equipa. Na Liga dos Campeões ele marcou quatro golos», referiu.

O treinador confirmou ainda que Andrea Cambiasso não está disponível para o jogo desta quarta-feira. «Nesta altura el não se sente a cem por cento, preferiu parar para resolver um desconforto no tornozelo», destacou ainda o líder da equipa de Turim.