Thomas Tuchel manifestou-se irritado e frustrado com a derrota do Bayern Munique, em Roma, diante da Lazio (0-1), no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O treinador alemão não gostou, acima de tudo, da segunda parte.

«Esta os frustrados e irritados com a derrota. Perdemos o jogo, não sei se a Lazio ganhou. Jogar meio tempo não é suficiente a este nível», começou por destacar o líder da equipa bávara em declarações à DAZN no final do jogo.

O Bayern Munique até entrou bem no jogo, mas foi caindo à medida que a Lazio foi ganhando confiança e quebrou definitivamente na segunda parte. «Começámos com duas graves perdas de bola e perdemos a completamente a confiança e o ritmo de jogo, a segunda parte já não foi tão boa», assumiu.

O momento decisivo do jogo foi, aos 67 minutos, quando Upamecano pisou Isaksen na área. Penálti para a Lazio e expulsão do central francês. Tuchel recusa pôr as culpas no defesa. «Isso é muito selvagem. É claro que ele não queria fazer aquilo, para mim parece ser um lance completamente não intencional. Não havia necessidade nenhuma de fazer nenhum movimento, seria suficiente bloqueá-lo», destacou.

A verdade é que foi a segunda derrota consecutiva do Bayern sem marcar um único golo, o que já não acontecia desde maio de 2015. «Temos problemas para resolver. A primeira parte correu bem, tivemos sete remates, mas nenhum à baliza. Queríamos ser mais ambiciosos na segunda parte, mas perdemos completamente o fio à meada», destacou ainda o treinador alemão.