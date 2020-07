Em comunicado à imprensa inglesa, a UEFA lançou uma nota em que se mostra confiante que o jogo entre o Manchester City e o Real Madrid, agendado para 7 de agosto, vai mesmo realizar-se.

A dúvida em torno do encontro gerou-se após Mariano Díaz, jogador dos espanhóis, ter testado positivo para a covid-19. Para já, permanece tudo na mesma.

«A UEFA está em contacto com o clube e está a monitorizar a situação, bem como as decisões das autoridades espanholas. Estamos confiantes que este caso não vai afetar o jogo em questão», pode ler-se na nota do organismo.

A equipa de Guardiola recebe os merengues no seu estádio, depois de ter vencido por 2-1 no primeiro jogo no estádio Bernabéu. Esse jogo, um dos últimos antes da paragem forçada das competições, disputou-se a 26 de fevereiro de 2020.