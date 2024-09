A UEFA anunciou esta terça-feira que a final da Liga dos Campeões de 2027 não será em Milão, como chegou a ser anunciado, devido à falta de garantias do município da cidade italiana para a realização do jogo, num período em que o Estádio de San Siro e as zonas circundantes vai ser alvo de obras de renovação (imagem do projeto a acompanhar o artigo).

«Uma vez que o município de Milão não conseguiu garantir que o Estádio de San Siro e as zonas envolventes não serão afetadas pelas obras de renovação, ficou decidido esta terça-feira reabrir o processo de candidatura para a final de 2027», anunciou o organismo que gere o futebol europeu.

A UEFA vai, assim, reabrir as candidaturas para a final da Champions de 2027 e espera anunciar o novo palco entre maio e junho de 2025.

