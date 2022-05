Unai Emery ficou orgulhoso com que o Villarreal conseguiu fazer ao Liverpool na primeira parte da segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões, mas depois diz que a sua equipa ficou «sem forças» para travar a reação dos ingleses na segunda parte.

«Hoje precisávamos de algo mais. Tínhamos de defender forte e não deixá-los posicionarem-se. Encontrámos o golo, o penálti e eles nem se aproximaram. Depois o Gerard Moreno voltou a apresentar queixas, era complicado que pudesse sprintar e perdemos força. Já não voltámos a ser os mesmos. Precisávamos de ter mais a bola, mas o golo deles exigiu-nos demasiado mentalmente. Ficámos sem forças. Sem capacidade para responder à exigência do que é uma eliminatória contra o Liverpool», começou por dizer logo após o final do jogo.

Para Unai Emery, a lesão de Gerard, que já tinha falhado o primeiro jogo, foi determinante. «Ficámos sem opções. Hoje fizemos ao contrário. Dissemos: “Queremos jogar a final”. Mas sem Danjuma e Gerard perdemos muito a nível emocional. Perdemos toda a segunda parte. Foi difícil encontrar recursos», destacou.

A entrada de Luis Díaz ao intervalo também mudou o jogo. «Tínhamos um trabalho feito com o Foyth sobre o Luis Díaz, mas não conseguimos responder tão em cima. Como 2-2 não conseguimos reagir. Não posso ficar só com as sensações da primeira parte. Foram quatro partes e só fomos melhores numa. Queríamos mais, vamos continuar a trabalhar», comentou.

Um Villarreal que contou com o apoio dos seus adeptos que, mesmo depois do final do jogo, continuaram a aplaudir a equipa. «Estivemos perto da excelência, mas não o conseguimos manter durante os noventa minutos. Sabemos que a massa associativa desfrutou. É um projeto consistente que nos permite ter estes momentos», destacou ainda Unai Emery.