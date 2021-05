A noite do Porto está a ficar marcada por confrontos entre adeptos ingleses que estão na cidade para assistir à final da Liga dos Campeões entre o Manchester City e o Chelsea, marcada para o próximo sábado.

As imagens no vídeo associado aconteceram na Praça Almeida Garrett, junto à Estação de São Bento. As agressões começaram no meio da rua, provocaram distúrbios no trânsito, mas a pronta reação das forças de intervenção da PSP resolveu a contenda em poucos minutos.