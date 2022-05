A UEFA escolheu as dez melhores assistências da última edição da Liga dos Campeões e duas delas são de Bruno Fernandes.

O Manchester United caiu nos oitavos de final, diante do Atlético Madrid (1-1 e 0-1), mas ainda assim o internacional português está nesta seleção restrita da UEFA, com uma assistência para Rashford, na reviravolta frente à Atalanta (3-2), e outra para Cristiano Ronaldo, na derrota em casa do Young Boys (1-2).

Além das duas assistências de Bruno Fernandes, a UEFA destacou ainda os passes de Bernardeshi (Juventus), Mahrez (Manchester City), Modric (Real Madrid), Jorginho (Chelsea), Lewandowski (Bayern), Neymar (PSG), Foden (Manchester City) e Di Maria (PSG).

Bruno Fernandes, que abre e fecha a sequência, no vídeo publicado pela UEFA, é o único repetente nesta lista de grandes passes.

Ora veja: