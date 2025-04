Os Linkin Park vão atuar na abertura da final da Liga dos Campeões, a 31 de maio, no Arena de Munique, e foi agora divulgado um trecho de um remix que a banda da Califórnia está a preparar para o grande jogo que vai ser transmitido a nível mundial.

A banda norte-americana divulgou um vídeo onde é possível ouvir uma parte do remix que vai incluir sons retirados dos jogos da Champions.

«Como o nosso novo álbum e com uma digressão a decorrer, temos sido contagiados pela energia e entusiasmo dos fãs. Estamos ansiosos por partilhar essa mesma energia e entusiasmo na final da Champions. Isto vai ser uma experiência totalmente nova para nós como banda, queremos partilhar algumas das nossas músicas favoritas com os milhares que vão estar no estádio e com os milhões que nos vão estar a ver em todo o mundo», escreveu a banda num curto comunicado.

Veja aqui o que os Linkin Park estão a preparar para Munique: