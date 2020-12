A UEFA divulgou nesta sexta-feira os seis melhores golos da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Neymar, com um dos golos que apontou ao Basaksehir, foi o autor do melhor golo, num top que tem Bruno Fernandes no quarto lugar.

Suleymanov, Kimmich, Grizmann e Modric foram os autores dos outros golos selecionados. Pode vê-los todos nos vídeos associados a este artigo.