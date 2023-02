Nove adeptos do Eintracht Frankfurt foram detidos por terem atacado adeptos do Nápoles, na segunda-feira, véspera do jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, segundo comunicou esta terça-feira a polícia de Frankfurt.

«[Houve] vários ataques a adeptos visitantes italianos por parte de adeptos de alto risco do [Eintracht] Frankfurt», revelou a polícia de Frankfurt, através de um comunicado.

Na segunda-feira, nove supostos hooligans foram levados sob custódia, depois de a polícia ter apreendido luvas de combate, balaclavas e máscaras faciais.

«O nosso principal objetivo é manter os adeptos problemáticos separados, porque se eles se aproximarem, é quase certo que haverá violência», alertou o porta-voz da polícia Thomas Hollerbach, citado pela Associated Press.

Um grupo de cerca de quinze adeptos do Eintracht considerados violentos atacou três napolitanos em frente a um bar, no distrito de Sachsenhausen. Mais tarde, outro grupo de até vinte fãs locais agrediu mais três adeptos transalpinos quando estes saíam do mesmo bar, de acordo com polícia, que assegurou não ter sido necessária assistência médica.

Eintracht Frankfurt e Nápoles, do português Mário Rui, defrontam-se esta terça-feira no Estádio Frankfurt, pelas 20h00, num encontro da primeira mão dos oitavos de final da Champions.