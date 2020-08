Do Padrão dos Descobrimentos, passando pelos pastéis de Belém, Terreiro do Paço, Avenida da Liberdade e fim de viagem no Estádio da Luz.

O Red Bull Leipzig, que defronta esta quinta-feira no Estádio da Luz o Atlético Madrid, nos quartos de final da Liga dos Campeões, divulgou um vídeo com uma viagem pela capital portuguesa à boleia de Gustavo Ribeiro, skater português número três mundial que foi recentemente entrevistado pelo Maisfutebol.

Uma produção que dá a conhecer uma parte de Lisboa e que pode ver no vídeo associado.