Milhares de adeptos do Newcastle invadiram a cidade de Milão antes do embate dos magpies com o Milan, em San Siro, marcado para as 17h45 desta terça-feira. A persistente chuva que se tem feito sentir em Itália não demoveu os animados adeptos que tomaram conta das esplanadas, entoaram os habituais cânticos e transformaram partes da cidade num autêntico parque de diversões.

Os Geordies começaram a fazer-se notar ainda na segunda-feira, mas foi já esta terça-feira, dia de jogo, com um contingente reforçado, que deram mais nas vistas, ocupando as esplanadas no centro da cidade e impondo os seus habituais cânticos no metro, bem como na turística Piazza Duomo.

Mas foi na zona de Naviglio Pavese, o bairro dos canais, que os ingleses deram mais nas vistas, decorando as margens dos canais com as bandeiras de Inglaterra e do Newcastle e transformando o local num autêntico parque de diversões. Com a cerveja a correr a rodos, os adeptos do Newcastle deslizaram pelo pavimento molhado e alguns deles mergulharam mesmo nas águas verdes dos canais que fazem a ligação ente Milão e Pavia.

A festa vai agora prolongar-se para as bancadas de San Siro, pelo menos para aqueles que estiverem em condições de lá chegar a horas. O apito inicial está marcado para as 17h45.

Veja a festa dos ingleses nos vídeos abaixo: