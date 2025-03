Vinicius Junior deixou o relvado do Metropolitano a provocar os adeptos do Atlético Madrid, logo depois dos penáltis que apuraram o Real Madrid para os quartos de final da Liga dos Campeões, e, logo que chegou ao balneário, recorreu às redes sociais para colocar mais uma farpa no adversário.

«Madremiaaaa! Madrid só há um!!!! Mas isso já todos sabemos. Temos de melhorar já no próximo jogo», escreveu o internacional brasileiro na conta pessoal da rede social X.

Ainda no relvado, no momento em que foi substituído, o brasileiro já tinha reagido aos assobios dos adeptos colchoneros. «Nós temos quinze! Vocês zero», atirou para as bancadas ao mesmo tempo em que apontava para o símbolo do Real Madrid.