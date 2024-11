Vitinha está convencido que o Paris Saint-Germain pode ir a Munique bater o Bayern esta terça-feira num jogo que muitos classificam como uma final antecipada da Liga dos Campeões. Dois emblemas que estão muito longe das expetativas para esta competição e que estão obrigados a vencer para subirem na classificação.

O Bayern Munique ocupa um modesto 17.º lugar, com seis pontos, enquanto o PSG está ainda mais abaixo, no 25.º lugar, com apenas quatro pontos.

«É preciso retirar algo de positivo sobre este tipo de pressão. Sabemos que temos de ganhar. Ainda não é decisivo, porque não ficamos eliminados se perdermos, mas no PSG temos o dever de ganhar todos os jogos. Viemos aqui para ganhar», começa por enunciar o internacional português em conferência de imprensa.

Um jogo que poderá assinalar o regresso de Gonçalo Ramos à competição, depois de três meses ausente dos relvados. «Ele está muito contente. Já passou muito tempo. Todos os jogadores que estão tanto tempo fora sentem fata da competição. Estamos aqui todos para o ajudar», comentou.

Quanto ao adversário desta terça-feira. «Sabemos que vamos defrontar uma grande equipa, com jogadores de classe mundial. Já há alguns jogos que não sofrem golos. Sabemos qual é a equipa que vamos defrontar. Tenho a certeza de que nos vão pressionar, vamos tentar contrariá-los. Se seguirmos o plano do treinador e dermos tudo o que temos, vamos acabar por conseguir um bom resultado», destacou ainda.

Vitinha aterrou num PSG repleto de estrelas, mas que nos últimos meses tem vindo a mudar, com uma aposta mais clara na constituição de uma equipa equilibrada. «Isso vê-se no discurso do presidente, do treinador, no tipo de jogadores que chegaram à equipa, no campo de treinos. Se somarmos tudo isso, poderemos ver em que direção o projeto está a ir. Gosto deste tipo de projetos. A equipe está bem ligada a este tipo de projeto», referiu.

Um Vitinha conectado com o projeto e com uma renovação de contrato já no horizonte. «Sobre isso, o que posso dizer é que me sinto bem no PSG e a minha família também. Gosto do projeto, do rumo que o clube está a tomar. Não vejo razão para não ficar por muito tempo», destacou ainda.