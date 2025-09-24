O estado físico do defesa Alessandro Buongiorno, do Nápoles, foi tema na conferência de imprensa desta quarta-feira de Antonio Conte, mas apenas mais tarde o clube confirmou a lesão do italiano.

«Buongiorno foi submetido, no Pineta Grande Hospital, a exames complementares que revelaram uma lesão de baixo grau no músculo adutor longo da coxa esquerda. O defesa da seleção italiana já iniciou o processo de reabilitação», escreveu o clube napolitano numa breve nota no site oficial.

O clube campeão de Itália não desvendou o tempo de recuperação, mas a imprensa italiana avança que o defesa central voltará apenas em outubro e falha assim o duelo com o Sporting para a Liga dos Campeões.

Esta temporada, Buongiorno fez uma assistência em quatro partidas ao serviço dos azzurri.

De recordar, os napolitanos recebem os leões na próxima quarta-feira, dia 1 de outubro, às 20h para a segunda jornada da Fase de Liga da Champions.

