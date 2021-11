Jan Vertonghen é um dos jogadores mais experientes à disposição de Jorge Jesus e que melhor reagirá ao ambiente de Munique, na terça-feira.



O internacional belga elogia o adversário, mas acredita que «o Bayern pode ser parado, sim». «Fizemos coisas boas no primeiro jogo e temos de lembrar-nos disso. Mas sabemos que temos de estar no nosso melhor nível para pontuar em Munique.»



«Eles são uma grande equipa, uma das melhores do mundo. Jogam em casa como jogam fora, um pouco como nós. Os adeptos ajudam, claro, mas vamos tentar pressionar como fizemos na Luz», continuou Vertonghen.



Em relação ao estado emocional da equipa, Vertonghen assume «desconforto» pelo empate no Estoril.



«Quando sofremos um golo aos 88 minutos é sempre uma desilusão. Jogamos sempre para ganhar e procuraremos o mesmo contra o Bayern.»