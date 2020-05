Mesmo depois do conselho de administração da Ligue 1 ter dado a prova como concluída,devido à pandemia de Covid-19, a época do Lyon ainda não terminou.



Depois de vencer a Juventus na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (1-0), a equipa de Anthony Lopes já tem data para jogar o encontro da segunda mão. De acordo com o presidente do conjunto gaulês, Jean-Michel Aulas, o duelo vai ter lugar em Turim, à porta fechada, no dia 7 de agosto.



«A partida contra a Juventus está confirmada para 7 de agosto, em Turim e à porta fechada», disse, em declarações à rádio francesa RTL.



O dirigente aproveitou ainda para falar sobre as duas ações legais que fez dar entrada no tribunal administrativo de Paris contra o fim antecipado do campeonato francês. «Se não forem bem-sucedidas, Lyon e PSG vão ser enviados para um massacre, já que as outras equipas vão ter outra preparação», concluiu.