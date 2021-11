O Leipzig não vai ter o treinador, Jesse Marsch, nem o guarda-redes Gulácsi para o jogo frente ao Club Brugge, desta quarta-feira, depois de ambos terem testado positivo à covid-19.



O guarda-redes e capitão da equipa germânica junta-se aos indisponíveis Poulsen e Dani Olmo, dupla que apenas deverá regressar à competição em janeiro.



O Leipzig, de André Silva, já não tem quaisquer hipótese de chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões, visto que é último classificado do grupo A com apenas um ponto, atrás de City, PSG e Clube Brugge. No entanto, os alemães ainda sonham com o terceiro lugar que dá acesso à Liga Europa, mas para isso têm de bater o campeão belga.



O Club Brugge-Leipzig joga-se esta quarta-feira, às 20h00, no estádio Jan Breydel.