Após a eliminação da Liga dos Campeões, Diego Simeone admitiu que o Chelsea foi melhor que o Atlético de Madrid.



«Possível penálti sobre Carrasco? Não procuro desculpas. Eles foram melhores. Quando o rival é melhor, temos de o felicitar. Agora vamos focar-nos na Liga espanhola», referiu, citado pelo AS.



«El Cholo» deixou ainda elogios a João Félix, considerando que este fez o melhor jogo com a camisola colchonera.



«O primeiro jogo foi equilibrado, mas hoje o Chelsea foi superior. Tentámos pressionar alto e condicionar a saída de bola. Colocaram-se novamente em vantagem. Este foi o melhor jogo do João Félix desde que está na equipa. Este é o jogador que queremos. Também gostei do Saúl na segunda parte», defendeu.



Por sua vez, Simeone desvalorizou a insatisfação de Luis Suárez. O uruguaio não gostou de ser substituído por Correa aos 60 minutos e fez questão de o demonstrar.



«É normal que o futebolista queira continuar a jogar. Entendemos que para chegar à frente, teríamos de ter outra mobilidade e por isso mudámos», disse.