João Neves desvaloriza derrota: «Continuamos a ser a melhor equipa da Europa»
Português do PSG confessa que o Bayern Munique foi «melhor», mas relembra que na temporada passada a equipa francesa também começou mal na fase liga
Apesar da derrota do Paris Saint-Germain na receção ao Bayern Munique (2-1), na quarta jornada da Liga dos Campeões, o português João Neves, que marcou o único golo dos franceses, acredita que a equipa ainda é «a melhor da Europa».
«Acho que continuamos a ser a melhor equipa (da Europa). Hoje foram eles a melhor equipa, sem dúvida. No ano passado tivemos o exemplo claro: para mim também éramos a melhor equipa na Europa, e no mundo, e começámos a Champions League como toda a gente sabe que começámos», começou por dizer em declarações à TNT Sports Brasil.
«Acho que não vai ser um jogo disputado entre nós e eles que vai decidir quem é a melhor equipa. Hoje, creio que foram eles, mas eu acredito na minha equipa a 100 por cento, como acredito em todos os momentos», finalizou.
Ainda a regressar de lesão, no terceiro jogo a somar minutos depois de sete parado, o internacional português foi lançado em campo aos 66 minutos, marcou, mas não evitou a derrota contra um Bayern Munique reduzido a 10 unidades.