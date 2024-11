O médio português João Palhinha, do Bayern Munique, encara o jogo ante o Benfica, da 4.ª jornada da fase de liga das Liga dos Campeões, como uma «final» para a equipa alemã na competição.

«É uma final para nós. Perdemos com o Aston Villa (1-0) e Barcelona (4-1) e podemos ganhar ao Benfica. Olhamos para o jogo de amanhã [ndr: quarta-feira] como uma final. Todos os jogos são difíceis na Champions. Sabemos que Benfica está num bom momento, mas vamos jogar em casa e vamos dar tudo para conseguir a vitória», disse o médio internacional português, em conferência de imprensa, esta terça-feira, reconhecendo que o conjunto orientado opor Bruno Lage tem estado a praticar um bom futebol.

«Especial para mim porque é uma equipa portuguesa. Tem muitos bons jogadores, mas estamos concentrados na nossa estratégia. São vários jogadores de qualidade, como o Di María, António Silva, Bah ou Aursnes, e estão num bom momento, mas nós também estamos e queremos continuar. Viemos de duas derrotas [na Champions] e queremos mudar», sublinhou o médio de 29 anos.

Palhinha alertou ainda para as melhorias no Benfica desde o regresso de Bruno Lage. «Já conhece muito bem os cantos à casa e trouxe uma certa motivação para os jogadores da formação e para os restantes. Fiquei impressionado com o jogo contra o Atlético de Madrid [4-0] e mostrou que não podemos menosprezar qualquer equipa. Os jogos de hoje são muito equilibrados e não podemos olhar a nomes», referiu, abordando ainda a saída do treinador Ruben Amorim, do Sporting para o Manchester United.

«Tive oportunidade de trabalhar com ele. Tenho muito carinho e desejo-lhe o melhor no futuro. Se deu este passo é porque merece. Como ex-jogador dele e amigo, desejo-lhe o maior sucesso», concluiu o médio, que teve Amorim como treinador no Sporting de Braga e no Sporting.

Para o jogo com o Benfica, o Bayern não pode contar com os lesionados Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic e Sacha Boey: este último regressou só esta terça-feira aos treinos com a equipa.

O Bayern Munique-Benfica está agendado para as 20 horas de quarta-feira (21h locais), na Allianz Arena, em Munique, tendo arbitragem do italiano Davide Massa. O Benfica soma seis pontos e ocupa o 13.º lugar. Já o Bayern Munique é 23.º, com três pontos, somados na goleada por 9-2 ao Dínamo Zagreb. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.