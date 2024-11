Declarações do jogador do Bayern Munique, João Palhinha, à SportTV, após a vitória por 1-0 ante o Benfica, em jogo da 4.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões:

[Se surpreendeu a forma como o Benfica se apresentou:] «Surpreendeu-me, porque eu sei o que o Benfica representa. Estava a comentar isso com uma pessoa aqui do Bayern. Não estava à espera de que o Benfica defendesse com um bloco tão baixo, mas acho que também fizemos por isso. Pressionámos, o Benfica tentou sempre jogar nas nossas costas, mas acho que a nossa pressão foi muito boa, melhor ainda na segunda parte. Crescemos na segunda parte.»

«Não sofrermos golos há quatro jogos seguidos acho que significa a evolução do nosso trabalho enquanto equipa. Foi um jogo especial para mim, é sempre bom defrontar equipas portuguesas e acho que foi uma vitória merecida. Era importante olhar para este jogo como uma final. Viemos de duas derrotas difíceis de digerir [ndr: Aston Villa, 1-0; Barcelona, 4-1] e felizmente conseguimos os três pontos.»

«Quando jogas contra uma equipa com uma linha de cinco é difícil, ainda para mais com três internacionais, Otamendi, Tomás Araújo e António Silva, nunca é fácil driblá-los e mesmo criar oportunidades com o Benfica não é fácil. Mas fizemos um bom jogo, tivemos o controlo, jogámos em casa, na nossa muralha e agora temos o St. Pauli no sábado e queremos mais uma vitória.»