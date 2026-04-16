Michael Olise, extremo do Bayern Munique, venceu o prémio de melhor jogador da semana, relativo à jornada da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O jogador francês foi considerado o melhor em campo na vitória dos bávaros frente ao Real Madrid por 4-3, na qual apontou um golo já ao cair do pano para ditar o triunfo alemão.

A prestação nessa partida valeu o primeiro lugar na corrida ao prémio de melhor jogador da semana, deixando na segunda posição Ousmane Dembélé, do PSG, em terceiro Martín Zubimendi, do Arsenal e em quarto Dani Olmo, do Barcelona.

O Bayern Munique segue para as meias finais para defrontar o PSG, numa eliminatória a duas mãos para decidir quem segue para a final, e enfrentar o vencedor da outra semifinal, entre Arsenal e Atlético Madrid.

RELACIONADOS
