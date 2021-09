Sem a mesma expressividade no resultado, mas com semelhante domínio.

O Ajax voltou a passear classe na Champions, depois de ter goleado o Sporting em Alvalade, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A equipa holandesa fez o que quis do Besiktas, apesar de ter marcado ‘apenas’ dois golos.

Mais uma vez a marcar cedo, ainda que não no primeiro minuto, o Ajax controlou toda a partida e meteu o adversário a correr atrás do carrossel que é esta equipa com bola.

Berghuis inaugurou o marcador aos 17m e Saatçi, aos 43m, fez um autogolo, muito pressionado por Haller, um nome que deixou péssimas recordações ao Sporting.

Apesar do domínio total na segunda parte, o Ajax não conseguiu voltar a marcar, com uma série de perdidas pouco habituais em homens da qualidade dos que o Ajax tem na frente.

Ainda assim, somou mais seis três pontos, a duas semanas de defrontar o Borussia Dortmund.