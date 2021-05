N'Golo Kanté foi eleito o melhor em campo no jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões entre o Chelsea e o Real Madrid, tal como tinha acontecido na partida da primeira mão.



O internacional francês esteve em destaque ao iniciar as jogadas dos dois golos dos bues anotados por Werner e por Mount.



Lembre-se que Rúben Dias foi considerado o melhor em campo no Man. City-PSG. Os dois estão, por isso, nomeados para jogador da semana da Champions.