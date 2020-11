Dois golos, três pontos e mais 2,7 milhões de euros. O FC Porto venceu esta noite o Marselha por 2-0 e ficou a um pontinho apenas dos oitavos de final da Liga dos Campeões (além de, desde já, ter garantido um eventual acesso à Liga Europa).

Num dia duro para o futebol e também em particular para o FC Porto, pelo falecimento do histórico dirigente Reinaldo Teles e também da lenda Diego Armando Maradona, os dragões prestaram a melhor das homenagens: foram uma equipa comprometida com o jogo e voltaram a mostrar categoricamente como são superiores aos pupilos de André Villas-Boas.

O 4-4-2 apresentado por Sérgio Conceição demorou quase meia parte a encaixar num Marselha (em 4-3-3) que surgiu no jogo com algum pendor ofensivo.

Mais maduro, o FC Porto aguentou o primeiro impacto e começou a tomar conta do jogo. Acabaria por marcar num momento feliz, antes do intervalo, com Zaidu a estrear-se a fazer golo pelos campeões nacionais. Não foi à primeira, foi à segunda. Faz-se também de persistência o trajeto do lateral que há pouco mais de um ano disputava o Campeonato de Portugal pelo Mirandela. Agora, marca golos na Champions. E fez talvez a sua melhor exibição desde que reforçou os dragões, diga-se.

Sem Uribe, lesionado, Conceição lançou Marko Grujic como grande novidade no onze. E o sérvio quase comprometeu ao consumar a imprudência de entrar de carrinho na zona intermediária quando já tinha o cartão amarelo. Expulsão e FC Porto com dez. Podia aqui o jogo começar a tombar para a equipa francesa. Porém, neste Marselha quando tudo pode correr mal, corre mesmo. De um lançamento lateral de Corona, Marega forçou o penálti e a expulsão de Belardi.

Sérgio Oliveira (outra grande exibição) fez algo que parecia difícil nos tempos mais recentes: cobrar uma grande penalidade com classe e segurança. 2-0 e o jogo resolvido. Se nas provas internas o FC Porto parece reticente, na Europa a equipa está cada vez mais no ponto.

Calafrios só quando Benedetto, entrado na segunda parte, farejou o golo em três ocasiões. Na última, atirou à base do poste. Nada feito e o Marselha continua sem marcar e sem pontuar na Liga dos Campeões (no outro jogo, o líder Man. City bateu o Olympiakos, que fica a seis pontos do FC Porto).

Se a título individual, os fraceses têm valores para pedir meças ao FC Porto, coletivamente há um abismo que separa as duas equipas.

No FC Porto, cada peça trabalha em prol do bem comum. É esse o espírito, avesso ao individualismo. Talvez seja essa a melhor homenagem prestada a Reinaldo Teles.