Instantes após o apito final e ainda no relvado, gerou-se uma confusão entre os jogadores do Chelsea e do FC Porto.



Nas imagens vê-se Rudiger e Pepe numa acesa discussão. Logo de seguida, Marchesín saiu em defesa do capitão de equipa e deu um ligeiro empurrão no internacional alemão. Acabou por ser o guarda-redes Mendy afastar o defesa germânico.



Ao mesmo tempo, o administrador da SAD do FC Porto, Luís Gonçalves, conversava abraçado a Thiago Silva, jogador que jogou na equipa B dos dragões em 2005.



Veja a confusão no vídeo associado ao artigo.