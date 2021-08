Jorge Jesus não tem dúvidas: nesta quarta-feira, no Estádio da Luz, vão defrontar-se duas equipas que não pertencem a uma fase de apuramento para a Liga dos Campeões.

«O PSV uma equipa forte e tanto o Benfica como o PSV não deviam estar aqui. Já deviam estar na fase de grupos, porque são equipas à imagem das grandes equipas da Champions. (...) São duas equipas muito fortes que se batem com qualquer equipa da Champions, tirando as três ou quatro que são favoritas à vitória», destacou o treinador dos encarnados em declarações aos jornalistas na antevisão à partida da 1.ª mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Jesus repartiu o favoritismo com a equipa dos Países Baixos, à qual deixou elogios.

«O futebol holandês é literalmente ofensivo, com ideias muito mais ofensivas do que defensivas. É a história do futebol holandês. Esta equipa pensa exatamente assim e tem jogadores com muita qualidade ofensiva. (...) Vamos encontrar um PSV muito agressivo ofensivamente, com jogadores com muito talento individual na frente e que resolvem muitas situações sozinhos e sem precisar da equipa. Espero um PSV super-ofensivo.»

Nesse sentido, o treinador das águias destacou por duas vezes o nome de um dos jogadores do PSV: Mario Götze, avançado internacional alemão que antes atuou no Borussia Dortmund e no Bayern Munique.

«Todos o conhecem. Joga ali como segundo avançado, entre linhas. É um criador muito forte do jogo do PSV e se lhe dermos muito espaço vamos ter problemas», perspetivou.