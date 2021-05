Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o empate com o Benfica (1-1). O técnico das águias foi questionado sobre o facto de o Manchester City para a final da Liga dos Campeões com quatro jogadores que passaram pela formação das águias e se no seu entender será possível o clube encarnado ser competitivo na Europa e recuperar a hegemonina perdida no futebol português com a ajuda de matéria-prima made in Seixal:

«É um sinal da valorização do jogador português. Além das três grandes, há muitas equipas em Portugal a trabalhar bem na formação e isso é importante. Portugal vai ser sempre um país vendedor. Não vamos conseguir segurar os melhores. Financeiramente não há hipóteses. Mas é uma forma de ajudar as equipas que formam jogadores. Do ponto de vista financeiro será sempre uma ajuda maior, porque do ponto de vista desportivo não temos hipóteses de os segurar, como o Rúben este ano.

O Rúben saiu como capitão do Benfica e como uma certeza muito maior do que o Cancelo e o Bernardo, que ainda não se tinha afirmado quando saíram. Mas vai ser sempre assim em Portugal. Não temos capacidades económicas para segurar esses jogadores e isso faz parte do equilíbrio das equipas. E a formação é muito importante por causa disso.»